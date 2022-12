Le bonheur de Kemba Walker

Balayé à Chicago avec un revers de 29 points, Dallas avait clairement fait une croix sur la rencontre puisque Luka Doncic, Maxi Kleber et Josh Green n'étaient pas là, et ces forfaits de dernière minute ont fait un heureux : Kemba Walker. Arrivé il y a quelques semaines, l'ancien meneur All-Star a rejoué pour la première fois en dix mois, et malgré la défaite, il était heureux !

« Je me sens bien, j’étais à la maison il y a encore quelques semaines. Je me sens vraiment bien, c’est vraiment gratifiant d’être de retour. Une fois que j’ai vu mon premier tir rentrer, la nervosité est partie (…). C’est vraiment un super sentiment. Je me suis donné à fond pour revenir à ce niveau » a-t-il réagi après avoir compilé 8 points, 5 passes décisives, 2 rebonds et même 1 contre en 20 minutes.

Bientôt associé à Luka Doncic ?

C'était finalement le match idéal pour se relancer, et montrer qu'il a encore sa place en NBA. « J'ai trouvé que Kemba avait fait du bon travail en nous mettant en place en attaque comme en défense », témoigne Jason Kidd, qui met en avant le +/- de son nouveau joueur. « Seuls deux joueurs terminent dans le positif, et il en fait partie avec Reggie Bullock. Dans un match comme ça, c’est presque impossible à faire, mais ces deux-là étaient en positif, et Kemba a donc fait du très bon travail ».

A la recherche d'un joueur pour soulager Luka Doncic dans la direction du jeu, Jason Kidd espère l'avoir enfin trouvé. « Nous aurons l’occasion de les voir jouer ensemble, mais c’est encore tôt dans la saison et il nous reste beaucoup de matchs à jouer. Quand Luka reviendra, j’espère que nous pourrons faire jouer les deux ensemble. »