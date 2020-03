Le beau geste de ces stars NBA

It’s bigger than basketball! And during this tough time I want to help the people that make my life, my family’s lives and my teammates lives easier. Me and my family pledge to donate $100,000 to the Fiserv Forum staff. We can get through this together! 🙏🏽

Zion n'oublie pas Katrina

"J’espère que d’autres feront la même chose". Après avoir annoncé sur Twitter qu’il allait offrir 100 000 dollars aux habituels employés de la salle des Cavaliers, la Rocket Mortgage Fieldhouse, au chômage technique durant l’épidémie de coronavirus, Kevin Love a vite été imité par d’autres stars de la NBA, comme il l’espérait. Blake Griffin va ainsi donner la même somme à ceux qui travaillent à la Little Caesars Arena, l’antre des Detroit Pistons.Giannis Antetokounmpo s’est également engagé de la même manière. "C’est plus important que le basket ! Et durant cette période difficile, je veux aider les gens qui rendent ma vie, mais aussi celle de ma famille et de mes coéquipiers, plus facile. Avec ma famille, nous nous engageons à verser 100 000 dollars au staff du Fiserv Forum. On peut s’en sortir ensemble !", a écrit sur Twitter la star grecque des Bucks, dont le vice-président a ensuite assuré que la franchise de Milwaukee verserait aussi 100 000 dollars.Aux Pelicans, Zion Williamson va lui payer les salaires de ceux travaillant au Smoothie King Center pendant un mois. "Les gens de la Nouvelle-Orléans m’ont accueilli et soutenu de manière incroyable depuis que j’ai été drafté par les Pels en juin dernier, et parmi les plus spéciaux que j’ai pu rencontrer, certains travaillent au Smoothie King Center. Ce sont eux qui rendent nos matchs possibles, et créent l’environnement idéal pour les fans et tous les gens impliqués dans la franchise. Et malheureusement, beaucoup sont encore en train de se remettre des problèmes créés par l’ouragan Katrina, et doivent maintenant faire face à l’impact économique de ces matchs reportés à cause du virus", explique le premier choix de la dernière draft sur Instagram.De nombreuses franchises du sport américain, toutes à l’arrêt en raison du virus, se sont également engagées à rétribuer les travailleurs de leurs enceintes respectives pendant l'épidémie, à l’image des Dallas Mavericks.