LaVine prend les 76ers par les cornes

Les Bulls ont battu Philadelphia (108-107), quatrième à l'Est en NBA, grâce à un ultime panier pour Chicago de Zach LaVine à une seconde de la fin. Ce dernier est d'ailleurs le grand bonhomme du match, avec 39 points !

Dans le reste de la nuit de mercredi à jeudi, le Jazz s'impose à New Orleans (104-114) avec 22 points et 13 rebonds de Gobert. Detroit inflige un succès spectaculaire aux Timberwolves (131-114), Andre Drummond terminant à 31 points et 15 rebonds.

Washington bat Dallas (132-123) malgré les 31 points et 11 rebonds de Doncic. Bradley Beal a inscrit 30 points pour les Wizards. Miami l'emporte à Charlotte (84-91), où Nicolas Batum conclut à neuf points et sept rebonds, Tony Parker à deux points et cinq passes. Brooklyn domine Cleveland (113-107), Kevin Love signant un double-double en vain à 24 points et 16 rebonds. Enfin, les Spurs l'ont emporté à Atlanta (104-111), LaMarcus Aldridge finissant meilleur marqueur avec 32 points.