Lauri Markkanen espère aller au All-Star Game

Avec 38 points contre Detroit, Lauri Markkanen a confirmé qu'il était en grande forme cette saison. Pour sa première saison à Utah, le Finlandais joue le meilleur basket de sa carrière et tourne à 22.8 points et 54 % de réussite au shoot, plus 8.2 rebonds de moyenne. Comme le Jazz est plus compétitif que prévu, l'ancien joueur de Chicago aura ses chances pour participer au All-Star Game en 2023. Surtout que le match des étoiles sera organisé à Utah... « C’est une chance d’être juste inclus dans le débat », a-t-il réagi. « Je travaille sur mon jeu tous les jours, je travaille avec mes coéquipiers tous les jours, donc j’espère que je pourrais y être. Cela me motive chaque jour à faire de mon mieux chaque soir. »

En tout cas, son coach Will Hardy est sous le charme de son intérieur. « Ses coéquipiers savent combien il est fort et combien il peut l'être », glisse l'entraîneur du Jazz. « Ils le mettent en avant probablement plus que moi. Quand vous le regardez, vous n’imaginez pas pas qu’il soit aussi mobile et aussi agile. Par exemple, ses appuis, ce n’est pas uniquement de la vitesse en ligne droite. C’est aussi son jeu d’appuis dans les espaces restreints et sa capacité à changer de direction. »

Si le Finlandais n'est pas All-Star en février, il sera sans doute un candidat crédible pour le trophée de meilleure progression à l'issue de l'exercice 2022/2023. La saison passée, à Cleveland, Markkanen ne tournait qu'à 14.8 points par match à 44 % de réussite au shoot. « Je pense que je trouve toujours quelque chose à travailler. On trouve toujours des choses à améliorer. C’est peut-être un peu plus difficile parfois, mais ça vous pousse à essayer d’atteindre le niveau supérieur. C’est vraiment motivant pour moi. »