Lauri Markkanen décroche le trophée de Most Improved Player

Les candidats ne manquaient pas, et la presse NBA a choisi Lauri Markkanen pour le trophée de la meilleure progression de la saison, devenu le trophée George Mikan cette saison. Arrivé juste avant la saison à Utah, dans l'échange de Donovan Mitchell, le Finlandais s'est vite imposé comme l'un des meilleurs intérieurs de la conférence Ouest, au point de décrocher sa première sélection All-Star. Dans son sillage, le Jazz a été l'une des équipes surprises de la saison, même si les playoffs n'ont pas été au bout.

Passé par Chicago et Cleveland avant d'exploser au Jazz, Markkanen succède à Ja Morant, élu en 2022, et il devance dans les votes Shai Gilgeous-Alexander, l'arrière du Thunder, et Jalen Brunson, le meneur des Knicks. Avec 69 "première place" sur 100 possibles, le Finlandais mérite ce trophée de Most Improved Player, et les chiffres parlent pour lui puisqu'il est passé de de 14.8 points et 5.7 rebonds avec les Cavaliers, à 25.6 points et 8.6 rebonds avec le Jazz. Le tout en jouant seulement trois minutes de plus, et étant plus adroit avec 50% au shoot (dont 39% à 3-points) contre 45% au shoot (dont 36% à 3-points) la saison passée.

Derrière ce trio, on retrouve deux joueurs des Nets, avec Mikal Bridges et Nic Claxton, mais aussi deux éléments des Kings avec De'Aaron Fox et Malik Monk. Tyrese Haliburton, devenu All-Star, n'est que 6e des votes. Dans le passé, seuls cinq Européens avaient remporté cette récompense : Gheorghe Muresan (1996), Boris Diaw (2006), Hedo Turkoglu (2008), Goran Dragic (2014) et Giannis Antetokounmpo (2017).