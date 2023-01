Lauri Markkanen a flirté avec la cinquantaine

Lauri Markkanen a survolé la rencontre de cette nuit à Houston. Le Jazz s’y est facilement imposé face aux Rockets (114-131) grâce à son Finlandais, auteur du match de sa vie : 49 points à 15/27 aux tirs, dont 6/15 de loin, 13/13 aux lancers-francs, en plus de 8 rebonds. L’intérieur, dont le précédent record en carrière s’élevait à 38 points, a donc échoué à un petit point de la barre des 50 unités.

« Jordan (Clarkson) m'a dit d'aller les chercher. Et je sais qu'ils me prenaient à deux sur la fin, mais je devais tenter. Je ne suis pas vraiment trop inquiet de ne pas l'avoir atteint, mais c'est génial de voir mes coéquipiers excités, comme je le suis pour eux », apprécie l'ancien joueur des Cavs, dont les coéquipiers sont volontairement restés debout durant la dernière minute, parés à bondir en cas de nouveau panier.

« Il a fait un si bon travail en continuant à travailler sur les différentes façons dont il peut avoir un impact sur le jeu en attaque. Il a juste montré qu'il comprenait comment jouer quand les équipes essaient de lui enlever certaines choses », félicite son coach Will Hardy.

Cette nuit, sa vedette a bénéficié de beaucoup de bons ballons distribués tant par Mike Conley que Jordan Clarkson ou même Jarred Vanderbilt. « Je l'ai dit et répété cette année, ce sont simplement mes coéquipiers, le coaching staff… ils m'ont mis aux bons endroits pour réussir. Mes coéquipiers ont été excellents en me délivrant le ballon, je n'avais plus qu'à finir mes tirs », termine ainsi l’ancien joueur des Cavs.