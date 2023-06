L'association Karl-Anthony Towns - Rudy Gobert encore à améliorer

La saison des Wolves a été globalement décevante. Avec l'arrivée de Rudy Gobert, Minnesota visait très haut, mais finalement, l'équipe n'a remporté que 42 matches de saison régulière, avant d'être éliminée au premier tour des playoffs face aux Nuggets. Symbole de cet exercice moyen, le Français a eu du mal à trouver sa place.

« Rudy Gobert sera le premier à vous dire que ça n’a pas été l’une de ses meilleures saisons », explique Tim Connelly, le président de la franchise. « Il y a un paquet de domaines dans lesquels nous pensons qu’il peut s’améliorer. On a trouvé que Rudy avait été très bon, mais c’est juste qu’on l’attend à des standards tellement élevés. Nous sommes une très, très bonne équipe en défense quand il est sur le terrain. »

Surtout, c'est l'entente entre l'ancien du Jazz et Karl-Anthony Towns qui n'a pas fonctionné. Il faut dire que le second a été longtemps absent à cause d'une blessure. Difficile donc de créer une alchimie entre les deux hommes. « Ces deux-là ont une très bonne cohésion, mais elle a été perturbée par les blessures », poursuit le dirigeant.

Plus globalement, comme l'équipe a manqué de vécu et de continuité, elle n'a pas affiché son meilleur niveau, accumulant les défaites contre les petites formations. « On a perdu beaucoup de matches contre des équipes face à qui, avec tout le respect qu’on leur doit, on pensait gagner facilement », constate Tim Connelly. « On n'a pas gagné assez pour être cette équipe. On a eu tellement de moments où, émotionnellement, on n’était pas concentrés et ça nous a coûté cher. Ça nous a fait du mal sur le terrain et en dehors. Ça ne doit pas se reproduire. »