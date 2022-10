L'association Gobert/Towns encore en chantier

Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert ont pu jouer ensemble pour la première fois, lors du dernier match de présaison des Minnesota Timberwolves. C’était face aux Brooklyn Nets, avec une défaite (112-102) au bout, et un duo intérieur pas encore bien connecté.

"J'avais vraiment le sentiment que ce serait bancal comme ça", a confirmé leur coach, Chris Finch. "J'ai dit aux gars que la meilleure chose à propos de ce match, c'est que nous avons beaucoup de vidéos désormais. Nous pouvons le regarder, et travailler avec un objectif en tête."

En 30 minutes, Rudy Gobert a compilé 16 points (6/6), 8 rebonds et 4 interceptions quand Karl-Anthony Towns a fini avec 15 points (4/12), 9 rebonds et 7 passes.

"C'était parfois bien, parfois mauvais, mais c'est ce qui est amusant", a réagi Rudy Gobert.

Même si le début de match fut très brouillon, et que les Wolves se sont parfois rentrés dedans en exécutant leurs systèmes, le Français a apprécié d’être recherché par son nouveau camarade, notamment sous le cercle. "J'adore ça", explique l'ancien d'Utah. "C'est la première chose qu'il m'a dite après l'échange : 'Je sais ce que tu peux faire et je vais t'utiliser et te chercher.' C'est ce qu'il a fait."