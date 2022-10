Larry Nance Jr. prolonge également aux Pelicans

Les New Orleans Pelicans continuent de verrouiller leur noyau dur pour les prochaines saisons. Car après avoir prolongé Zion Williamson au début de l’été, ce sont successivement CJ McCollum et désormais Larry Nance Jr. qui viennent d’être prolongés par le club de Louisiane.

Pour l’ailier fort, qui devait être free agent à l’issue de la saison, c’est via une prolongation de contrat de deux ans et 21,6 millions de dollars. L’ancien joueur des Los Angeles Lakers, des Cleveland Cavaliers et des Portland Trail Blazers est donc désormais lié à la franchise de La Nouvelle-Orléans jusqu’en 2025.

Même si ses statistiques de la saison dernière (7.0 points et 5.4 rebonds de moyenne en 23 minutes de jeu) n’ont rien d’exceptionnelles à première vue, Larry Nance Jr. est un profil extrêmement intéressant en sortie de banc. Bon défenseur, très mobile et capable de « switcher » sur des joueurs plus petits en défense, il peut ainsi être un relais très précieux sur les postes 4 et 5 pour Willie Green, derrière Zion Williamson et Jonas Valanciunas, les titulaires dans la raquette.