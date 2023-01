L'ancien duo des Mavericks, Luka Doncic et Kristaps Porzingis, à l'honneur

Sans aucune surprise, c’est Luka Doncic qui a été désigné « Joueur de la semaine » à l’Ouest, pour la deuxième fois de suite. Il faut dire que le meneur de Dallas a quand même bouclé la semaine à 48.7 points, 13.0 rebonds, 10.7 passes, 2.3 interceptions et 1.3 contre de moyenne sur trois matchs, tous bouclés par des victoires !

De quoi lui permettre d’être préféré à Nikola Jokic, LeBron James, Domantas Sabonis, Ja Morant, Jordan Poole ou encore Zion Williamson. Luka Doncic est accompagné à l’Est par son ancien coéquipier à Dallas, Kristaps Porzingis. Désormais aux Wizards, le Letton a été récompensé devant Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant et Kyrie Irving, Tyrese Haliburton, Buddy Hield, Myles Turner et Jaylen Brown.

C’est que Washington a gagné ses quatre matchs de la semaine, et que Kristaps Porzingis a bouclé ces rencontres avec 24.5 points, 8.5 rebonds, 1.5 interception et 2.5 contres de moyenne, à 56% aux tirs et 36% à 3-pts C'est la 9e fois que Luka Doncic est nommé "Player Of the Week", alors que Kristaps Porzingis reçoit de son côté cet honneur pour la 3e fois de sa carrière.