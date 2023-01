Lancers-francs : Miami s'empare d'un record NBA

Chaque lancers-franc compte, et le Heat peut en témoigner ! Face au Thunder, les troupes d'Erik Spoelstra s'imposent d'un petit point (112-111), et elles le doivent à leur soirée parfaite aux lancers-francs : 40 sur 40 ! C'est tout simplement un record NBA puisque Miami fait mieux que le Jazz de 1982 qui avait signé un 39 sur 39 sur la ligne.

« C’était juste un mardi comme les autres pour le Heat » sourit Erik Spoelstra à propos de ce record et de cette victoire à l’arraché. « Je pense que c’est là qu’on se sent le plus normal, lorsque tout peut arriver. Il y a eu quelques ascenseurs émotionnels, mais j’ai trouvé qu’on avait répondu comme il fallait. »

Pas de record pour Butler

Si le Heat s'impose, c'est grâce notamment à un panier plus la faute de Jimmy Butler à 12 secondes du terme. L'arrière All-Star se présente sur la ligne et malgré la fatigue, il inscrit son 23e lancer-franc de la soirée. Mais contrairement à son équipe, il ne s'empare pas d'un record NBA. Son 23 sur 23 aux lancers-francs n'est que la 2e meilleure performance de l'histoire, à égalité avec Dominique Wilkins (1992).

Seuls deux joueurs ont fait mieux que Butler dans l'histoire, et il s’agit de Dirk Nowitzki en 2011 et de James Harden en 2019 avec un 24/24 aux lancers-francs. « On a gagné, et c’était un effort collectif complet. Je suis fier de mes gars » conclut Butler. « On a fait tout ce qu’on pouvait pour gagner. J’espère que mes gars seront rétablis, qu’on puisse être compétitifs ».