LaMelo Ball signe enfin son retour

Pendant la présaison, LaMelo Ball s'était blessé à la cheville. Résultat : il était bloqué à l'infirmerie pour les premières semaines de saison régulière. Samedi soir, à Miami, après treize matches manqués, le meneur de jeu de Charlotte revenait enfin. Pour le plus grand bonheur de son coach. « Quand un joueur de ce calibre revient, ça rend le jeu plus facile pour tout le monde », se réjouissait Steve Clifford.

En manque de rythme, le All-Star de Charlotte a livré une performance globalement moyenne. Avec de bonnes choses : ses 15 points, 6 rebonds et 6 passes. Et de mauvaises choses : cinq fautes commises et une grosse maladresse, avec un 6/17 au shoot dont un très vilain 1/9 à 3-pts. « Ça fait du bien d’être de retour, de pouvoir courir, de jouer au basket en compétition », commente le joueur après la défaite à Miami. « C’était agréable de revenir. Avec plus de matches, ça sera plus facile. Je suis dans de bonnes conditions. »

Le rookie de l'année 2022 n'a pas fait de miracles puisque les Hornets sont toujours englués dans un début de saison raté et très compliqué : trois victoires et onze défaites, dont huit de suite, série en cours... L'attaque, si flamboyante en 2021/2022, est désormais en berne, et pas aidée par une défense peu performante. Une mauvaise passe logique pour le coach des Hornets puisque sans LaMelo Ball, Charlotte était privé de son deuxième meilleur marqueur et meilleur passeur de la saison dernière.

« C’est le signe d’une formation qui joue sans son meilleur attaquant », constate Steve Clifford face aux difficultés de son groupe. « Avoir de la profondeur, ça aide sur le long terme. Des bons joueurs étaient absents et si on ramène LaMelo Ball, Gordon Hayward et Terry Rozier, alors on jouera bien mieux à l’avenir. »