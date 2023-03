LaMarcus Aldridge tire à nouveau sa révérence

Comme Carmelo Anthony, Dwight Howard ou encore Rajon Rondo et DeMarcus Cousins, LaMarcus Aldridge n'a pas trouvé de contrat cette saison, et à 37 ans, il préfère prendre sa retraite. On pourrait dire qu'il reprend sa retraite puisqu'il avait déjà quitté les terrains en 2021 en raison de problèmes cardiaques, avant finalement de revenir la saison suivante.

Sélectionné en 2e position de la Draft 2006 par les Bulls, LaMarcus Aldridge avait été échangé dans la foulée aux Blazers où il va s'imposer comme l'un des meilleurs intérieurs de sa génération. D'abord aux côtés de Brandon Roy, puis ensuite avec Damian Lillard, il va permettre à Portland de jouer les outsiders de la conférence Ouest. Il y décroche plusieurs sélections All-Stars et il est même sélectionné dans des All-NBA Teams.

Free agent en 2015, il quitte sa franchise de toujours pour rejoindre les Spurs où on lui confie la passation de pouvoir avec Tim Duncan. Il y reste jusqu'en 2021 sans mener San Antonio au titre. La suite ? Un départ aux Nets pour épauler Kevin Durant et Kyrie Irving, mais le poids des ans mais aussi des soucis cardiaques l'empêchent d'avoir un réel impact sur l'équipe.

Spécialiste du tir à 4-5 mètres, Aldridge impressionnait par sa régularité et sa science du "pick-and-roll". Il tire sa révérence avec 19.1 points, 8.1 rebonds et 1.1 contre de moyenne, à 49% au shoot et 81% aux lancers. Avec plus de 20 000 points en carrière, il se classe 46e meilleur marqueur de l’histoire.