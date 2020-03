Lakers : Une serviette utilisée par Kobe Bryant vendue très cher aux enchères

Le 13 avril 2016, Kobe Bryant disputait le dernier match de sa carrière, inscrivant 60 points lors d’une victoire 101-96 après prolongation contre Utah, dans une rencontre sans enjeu, les deux équipes n’étant plus dans la course aux play-offs. Après le match, l’idole des Lakers avait prononcé un discours d’adieu, conclu par sa désormais célèbre formule « Mamba out », avec sur les épaules une serviette blanche avec le logo de la marque des boissons énergétiques BobyArmor, dont il était l’un des investisseurs.

L'acheteur veut faire un musée en Californie

Près de cinq ans plus tard, cette serviette est devenue encore plus mythique, car Kobe Bryant est décédé le 26 janvier dernier, à 41 ans, dans un accident d’hélicoptère, et l’objet a été vendu aux enchères par la société Iconic Auctions. Après seize enchères, la serviette est finalement partie pour 33 000 dollars (soit 29 778 euros), dépensés par un fan des Lakers qui a souhaité rester anonyme. « C'est un supporter acharné des Lakers et son projet à long-terme est de créer un musée en Californie du Sud » a fait savoir le président d’Iconic Auctions. Quelle que soit la pièce de collection, tout ce qui touche à Kobe Bryant fera de toute façon plaisir aux fans des Lakers dans ce musée…