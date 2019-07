Lakers : Leonard tout proche de L.A. ?

Récemment sacré champion NBA avec les Toronto Raptors et élu MVP des finales, Kawhi Leonard réfléchit à la suite à donner à sa carrière. Prolongera-t-il avec la franchise canadienne ou changera-t-il à nouveau d’équipe ?

Selon l’ancien joueur Kendrick Perkins, désormais consultant sur ESPN et qui avait annoncé avant tout le monde la venue de Kevin Durant aux Nets, les Los Angeles Lakers seraient en pole pour enrôler l’ailier All-Star, qui est free agent. L’ex-Spur pourrait alors former un trio redoutable avec LeBron James et Anthony Davis chez les Purple and Gold.

L'autre formation de la cité des Anges, les Clippers, serait également sur le coup.

Just heard that Kawhi is meeting with the Clippers tonight but the Lakers hold the upper hand, unless Doc work his Magic tonight it’s looking very strong that Kawhi will be in Purple and Gold!!!