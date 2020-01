Lakers : LeBron James vise le record d'Abdul-Jabbar

LeBron James n'a peur de rien, au même titre qu'aucun record ne lui fait peur. Pas même celui, pourtant mythique, de Kareem Abdul-Jabbar. Quelques heures avant de claquer face à Phoenix (victoire 117-107 des joueurs de la Cité des Anges au Staples Center) son huitième triple-double de la saison (31 points, 12 passes, 13 rebonds), le « King » n'avait ainsi pas caché qu'il pensait très sérieusement à faire tomber la marque légendaire atteinte par Abdul-Jabbar, auteur dans sa carrière de 38 387 points. James, qui en est désormais à 33 378 points, a conscience que le chemin est encore extrêmement long pour marcher sur les plates-bandes de son illustre et éventuel prédécesseur, mais cela ne l'effraie pas. Et il se sait capable d'aller chercher les 38 387 points du joueur ayant fait le bonheur de Milwaukee puis des... Lakers dans les années 70-80. « Je mentirais si je disais que je ne le vise pas (...), a répondu James à AP, qui venait de l'élire sportif de la décennie. Bien sûr, je ne vais pas dire : ''Ok, si je joue tant de temps, et que je tourne à tant…'' Je ne vais pas faire ça parce que je n’ai jamais fonctionné comme ça durant ma carrière, j’ai toujours essayé de laisser les choses suivre leur cours. On verra bien ce qui arrive, mais c’est clair que je le (le record) garde en tête. »

James tout proche du podium, le reste...

Avant de penser à effacer Abdul-Jabbar des tablettes, le triple champion NBA (deux fois de suite avec Miami, en 2012 et 2013, une troisième, avec Cleveland, en 2016) devra d'abord s'attaquer à deux autres monstres sacrés de la Ligue : Kobe Bryant et Karl Malone. Car à ce jour, les deux hommes devancent le numéro 23, dont le premier très largement. Malone, deuxième de ce classement des meilleurs marqueurs de NBA, a ainsi marqué 36 928 points dans sa carrière, tandis que Bryant a, lui, tiré sa révérence avec 33 643 points à son compteur. « Black Mamba » sent le souffle de LeBron James, appelé à le chasser très vite du podium. Pour Abdul-Jabbar et même Malone, cela sera plus compliqué.