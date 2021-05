Lakers : Kuzma trouve d’autres moyens de briller

Pour leur premier match de play-offs à domicile depuis huit ans, devant du public (7 825 spectateurs), les Lakers ne se sont pas manqués face aux Suns, pour prendre l’avantage dans cette série du premier tour des play-offs (2-1). Un succès 109-95 au terme d’un match tendu où Anthony Davis (34 points et 11 rebonds) a confirmé sa montée en puissance, alors que LeBron James a lui compilé 21 points, 9 passes et 6 rebonds.



Après un deuxième match à 2 points, sur 4 tirs, Kyle Kuzma était lui attendu au tournant par les fans des Angelenos. Même si son entraîneur n’était pas inquiet. "Il a réalisé une grande performance l’autre soir sans marquer beaucoup de points, mais en faisant toutes ces choses intangibles", avait ainsi confié Frank Vogel. "Mon rôle dans cette équipe n’est pas nécessairement de marquer des points", rappelait pour sa part le numéro 0 des Lakers, déjà dans sa quatrième saison à Los Angeles.

Une statistique trompeuse

Jeudi soir, il a réalisé sa pire performance au tir de la saison, avec un piteux 2/12, inscrivant ses deux seuls paniers à trois points. Et s’il est difficile de se dire qu’il a réalisé un grand match avec une telle statistique, le natif du Michigan aura été très précieux. Déjà parce que cette statistique est un peu trompeuse. Notamment car près de la moitié de ces tirs l’ont été alors qu’il tentait, dans le trafic, de récupérer des rebonds offensifs, ce qu’il a plutôt (3 rebonds offensifs, 10 au total).



Il s’est aussi montré très précieux en défense, ce qui ne se voit pas forcément dans les statistiques. A part si on analyse son différentiel (+14), le deuxième meilleur du match derrière James. Et il a aussi délivré trois passes décisives, et donc apporté ces petites choses qui peuvent faire la différence au final. Avec 8 points, il finit le quatrième meilleur marqueur des Californiens, derrière Davis, James et Dennis Schroder (20 points). Et tant que les Lakers gagnent, l’ailier fort de 25 ans assure que cela lui convient très bien.