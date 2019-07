Lakers: Cousins débarque

Alors que Kawhi Leonard a finalement préféré rejoindre l’autre franchise de Los Angeles, les Clippers, en compagnie de Paul George, les Lakers continuent à s’activer pour compléter leur effectif.

Après Danny Green, Kentavious Caldwell-Pope et Quin Cook, les Angelenos vont faire signer DeMarcus Cousins, rapporte ESPN.

Comme Cook, le pivot de 28 ans évoluait la saison dernière aux Warriors, mais n’a disputé que 30 matches de saison régulière (16.3 points et 8.2 rebonds) après être revenu d’une blessure au tendon d’Achille.

Libre, il s’engage pour une saison et aurait été convaincu par Anthony Davis, son ancien coéquipier aux Pelicans.

The Miami Heat had interest in Cousins, but several Lakers players -- including Anthony Davis -- helped convince him on joining LA, league sources tell ESPN. https://t.co/U2fgWbb8PL