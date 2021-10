Lakers : Ariza sera absent deux mois

Fraîchement de retour, Trevor Ariza se faisait une joie de retrouver Los Angeles et les Lakers. Malheureusement pour l'ailier de 36 ans, il devra attendre avant de fouler de nouveau les parquets sous des couleurs que le natif de Miami connaît très bien pour les avoir déjà portées entre 2007 et 2009. C'est d'ailleurs dans la Cité des Anges que le joueur connu pour être toujours à ce jour celui qui a été le plus transféré de toute l'histoire de la NBA (12 trades en 17 ans de carrière) a fêté son unique sacre de champion, en 2009 (il avait atteint la finale avec Boston l'année précédente mais avait buté en finale sur... les Lakers). L'ailier qui avait terminé la saison dernière à Miami mais l'avait débutée à Oklahoma City ne renouera pas immédiatement avec ces couleurs qui lui sont si chères et qu'il a retrouvée récemment.

Ce sont les détracteurs des Lakers qui se régalent...

From Lakers press release: "Trevor Ariza had an arthroscopic debridement procedure performed on his right ankle today. He is expected to make a full and complete recovery. Team doctors will reevaluate Ariza in approximately 8 weeks, and an update will be provided at that time."

Blessé à la cheville droite avant même le début du camp d'entraînement, auquel il n'a donc pas pu prendre part, Ariza a dû être opéré en début de semaine en marge des débuts de son équipe en pré-saison (mercredi soir, les Lakers, sans Westbrook ni James, se sont inclinés à Phoenix). Une opération qui privera le vétéran des 25 premiers matchs de la saison a priori (le coup d'envoi de la saison sera donné le 19 octobre). Le numéro 1 devrait en effet être absent pendant deux mois et ne retrouver les parquets qu'en décembre prochain dans le meilleur des cas. Un premier coup dur pour la franchise titrée à 17 reprises, dont la dernière fois il y a deux ans dans la bulle d'Orlando, et qui a choisi cette année plus que jamais de parier sur beaucoup d'anciens (DeAndre Jordan a notamment rejoint Marc Gasol et Dwight Howard à L.A). Les détracteurs des Lakers devraient d'ailleurs se délecter de cette première blessure venue frapper les Californiens et leur "maison de retraite", certes luxueuse (le roster compte légion de joueurs All Stars).

