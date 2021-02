Lakers : Anthony Davis, l'inquiétude

Après sept victoires consécutives, les Lakers ont vu cette série s’arrêter net dimanche soir sur le parquet des Nuggets (122-105). Ce qui n’aurait rien de grave pour les champions en titre, qui possèdent toujours le deuxième bilan de la NBA (21-7), s’ils n’avaient pas aussi vu Anthony Davis rechuter dans le Colorado. Après avoir déjà manqué deux matchs la semaine dernière en raison d’une tendinite au tendon d’Achille, "The Brow" s’est refait mal au même endroit.



Vendredi, à l’heure de retrouver les parquets, il assurait pourtant qu’il ne s’inquiétait pas. Mais deux jours, plus tard, il ne semblait pas vraiment au mieux au moment de rentrer aux vestiaires, alors qu’il venait d’inscrire 15 points, et de prendre 4 rebonds, en 14 minutes. "On ne plaisante pas avec ce genre de blessure, a-t-il ensuite confié. Evidemment, les docteurs ne veulent rien exclure, mais ils m’ont dit que tout allait bien. Ils veulent tout de même que je passe une IRM pour être sûr."

James : "Je veux juste qu’il soit en bonne santé"



"Ça nous a fait mal de le perdre, c’est un grand joueur et beaucoup de choses sont construites autour de lui, a reconnu son complice LeBron James. Mais tout ce qui m’importe, c’est sa santé. Je veux juste qu’il soit en bonne santé. L’équipe a besoin qu’il soit en bonne santé. Mais on ne va pas précipiter les choses." Il va passer ses examens à Minneapolis, où les Angelenos affrontent mardi soir la pire équipe de la ligue, les Wolves.



Après, leur programme est plus corsé. Avec notamment la réception des Nets du trio Durant-Irving-Harden, jeudi prochain, même si "KD" est lui aussi incertain, puis un déplacement à Salt Lake City moins d’une semaine plus tard, sur le parquet de la meilleure formation actuellement en NBA, le Jazz de Rudy Gobert. Mais les Lakers ne prendront aucun risque avec leur "big man" d’ici la pause du All-Star Game le 5 mars. Car même raccourcie, la saison est encore longue.

Sale soirée pour les Lakers contre Denver !