L'âge d'entrée en NBA pourrait baisser

Depuis 2005, il faut être dans sa 19e année pour s'inscrire dans la Draft et ainsi entrer en NBA. Ce qui oblige les lycéens à effectuer une année en NCAA, en G-League ou dans un championnat étranger avant d'être draftés. Mais cette règle pourrait disparaître en 2024 puisque The Athletic révèle que la ligue envisage d'autoriser le retour des lycéens et des joueurs de 18 ans dans son championnat.

C'est l'un des sujets discutés par la NBA, les propriétaires et le syndicat des joueurs et il devrait faire partie des modifications apportées à la convention collective, aussi connue sous l'acronyme de CBA (Collective Bargaining Agreement). Ratifiée en 2017, elle court jusqu'en 2024, sauf si les différentes parties décident d'un accord commun d'en sortir fin 2023.

Une "luxury tax" plus sévère ?

On se dirige vers cette option puisque des discussions seraient déjà en cours, et les sujets sont multiples. Outre l'âge d'entrée en NBA, les joueurs souhaitent que la ligue se penche sur le cas des joueurs qui souffrent de problèmes psychologiques pour que ce soit considéré au même titre que des blessures physiques.

Du côté des propriétaires, certains aimeraient que la NBA soit plus sévère avec les franchises qui dépassent le "salary cap" (la masse salariale encadrée). La "luxury tax" a été mise en place pour justement punir ceux qui dépensent trop. Mais pour certains propriétaires, ce n'est pas assez contraignant.