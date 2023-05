L'absence d'une bague de champion n'empêche pas Carmelo Anthony de dormir

On ne reverra plus Carmelo Anthony sur les terrains. La semaine dernière, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, "Melo" a annoncé qu'il quittait la scène, à quelques jours de fêter ses 39 ans. Drafté en 2003, comme LeBron James, Dwyane Wade ou encore Chris Bosh, l'ancien ailier des Nuggets et des Knicks tire sa révérence avec un palmarès superbe : un titre NCAA, trois titres olympiques, et une place dans le Top 10 des meilleurs marqueurs de la NBA. Il ne lui manque qu'une bague de champion pour faire partie des légendes, mais il n'a aucun regret.

« Je suis en paix avec ça. L’idée qu’on est un loser quand on ne gagne pas de titre ne me dérange plus », assure-t-il dans les colonnes de Sports Illustrated. « Pour moi, j’ai gagné. J’ai gagné en 2003 (en NCAA), j’ai gagné la nuit où j’ai serré la main de David Stern sur cette scène. J’ai réussi à sortir de Red Hook. J’ai gagné dans la vie. La bague est la seule chose que je n’ai pas eue. Cela aurait été un grand accomplissement, mais je ne le regrette pas, parce que j’ai l’impression d’avoir fait tout ce que je pouvais pour l’obtenir ».

Peut-être que s'il avait rejoint LeBron James et Dwyane Wade au Heat, il aurait remporté un ou deux titres avec eux. Selon lui, il en était question, mais à l'époque, en 2010, il a préféré prolonger aux Nuggets. « Mon seul regret, c’est de ne pas avoir été assez intelligent sur le côté business du basket… J’avais reçu un appel de D-Wade : « Prends le contrat de trois ans. On le fait tous ! » Et je lui ai répondu : « Mais tu sais d’où je viens ? Je suis heureux mon frère ! Je suis bien à Denver. »

Finalement, il ne restera qu'un an de plus aux Nuggets, et il fera pression pour rejoindre Amar'e Stoudemire aux Knicks. Les deux All-Stars ne parviendront pas à imiter les superstars du Heat, et "Melo" va passer de franchise en franchise, sans jamais se rapprocher du titre.