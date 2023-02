Le All-Star Game « déjà » de retour à Los Angeles ? La cité des Anges prévoit en effet de poser sa candidature pour accueillir l’édition 2025 du match des étoiles, qui a lieu dans l’Utah ce week-end et va se délocaliser dans l’Indiana l’an prochain.

« Nous prévoyons de soumettre une proposition lorsque la NBA nous informera que le processus de candidature est ouvert pour 2025. Nous serions ravis d'accueillir le match en 2025, soit tous les sept ans depuis 2004 », annonce Lee Zeidman, le président de la Crypto.com Arena, la salle des Lakers et les Clippers.

La NBA a déjà posé ses valises dans la ville californienne, dans ce qu’on appelait encore récemment le Staples Center, en 2004, 2011 et 2018. « Nos rénovations seront terminées et notre longue et fructueuse histoire d'accueil de trois week-ends All-Star à L.A. Live ainsi que d'autres événements majeurs, couplée à nos solides relations de travail avec le LA Sports and Entertainment Council et la ville de Los Angeles, nous espérons positionner AEG (société spécialisée dans le sport et le divertissement) comme un concurrent solide pour la candidature », poursuit le dirigeant.

En plus de changer de nom, l’ancien Staples Center, devenu la Crypto.com Arena, a terminé la première phase d'un plan de rénovation (nouveaux panneaux LED, suites remises à neuf, nouveau club VIP, nouvelle terrasse…) de trois ans. Ces travaux seront terminés en 2024, avant la reprise des championnats NBA et NHL.