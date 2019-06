La stat folle des Warriors

Vainqueurs de justesse à Toronto (105-106), alors qu'ils étaient menés 3-1 dans la série, les Golden State Warriors sont revenus de très loin dans le match 5.

Les champions en titre étaient en effet menés de six points à 3 minutes de la fin, au bord du gouffre. Dans cette situation, en finale NBA, ce n'est que la troisième fois depuis 20 ans, en 95 tentatives, qu'une équipe parvient à refaire son retard et l'emporter.

Reste maintenant aux Warriors à devenir la deuxième équipe de l'histoire à remonter un 3-1 en finale NBA. Après bien sûr Cleveland, face à Golden State, en 2016.

Teams down at least 6 points with 3 minutes left in an #NBAFinals game are 3-92 over the last 20 seasons. The #Warriors did the near-impossible. pic.twitter.com/jH3f9pkAoV