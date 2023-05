La "short list" des Suns pour trouver le remplaçant de Monty Williams

Le nouveau propriétaire des Suns a frappé fort en se séparant de Monty Williams, le coach qui avait mené la franchise en finale NBA. Un coach très apprécié de tous, mais Matt Ishbia voulait prendre un virage à 180° pour tirer le meilleur d'un groupe mené par deux attaquants d'exception : Devin Booker et Kevin Durant. Selon ESPN, TNT et The Athletic, les dirigeants vont accélérer le processus de recherche d'un entraîneur, et sur leur liste, on trouve ainsi sept noms.

On commence par les plus prestigieux avec trois anciens champions NBA. Il y a d'abord Doc Rivers, l'ancien entraîneur du Magic, des Celtics, des Clippers et des Sixers. Il est en concurrence avec Nick Nurse, champion en 2019 avec les Raptors, et Frank Vogel, champion NBA en 2020 avec les Lakers. A noter que Nurse est aussi "finaliste" pour le poste de coach des Bucks.

Derrière ce trio d'anciens champions NBA, on trouve des "premiers assistants". A commencer par Kevin Young, le bras droit de Monty Williams aux Suns, Jordi Fernandez, le premier assistant de Mike Brown aux Kings, Charles Lee, premier assistant aux Bucks, et enfin Kenny Atkinson, le bras droit de Steve Kerr aux Warriors.

Un absent de marque dans cette liste, alors que son nom avait été évoqué lors du renvoi de Williams. Il s'agit de Mike Budenholzer, l'ancien entraîneur des Bucks, champion en 2021 face aux Suns justement. Pour l'instant, son nom n'est cité nulle part alors que les Sixers, les Raptors, les Pistons et donc les Suns n'ont pas d'entraîneur.