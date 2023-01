La salle du Jazz redevient le Delta Center !

Retour aux bases pour le Utah Jazz. Inaugurée en 1991, la salle de l’équipe s’est longtemps appelée le Delta Center. Jusqu’en 2006, où elle est devenue la EnergySolutions Arena puis désormais la Vivint Arena. Mais elle va bientôt redevenir le Delta Center !

À partir du 1er juillet 2023, la salle de Salt Lake City retrouve ainsi son nom originel, grâce à un nouveau partenariat avec la compagnie aérienne Delta Airlines. Un retour aux sources qui sent bon la nostalgie des années John Stockton - Karl Malone.

"J'ai tellement de souvenirs extraordinaires du Delta Center lorsque j'étais enfant, et je sais qu'énormément de personnes de l'Utah et d'ailleurs ont vécu la même chose en y créant des souvenirs impérissables, qu'il s'agisse des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, des finales de la NBA, des concerts ou d'autres événements incroyables", a expliqué Ryan Smith, le propriétaire du Jazz. "Nous sommes ravis de nous associer à Ed Bastian (PDG de Delta Airlines) et à toute l'équipe de Delta, non seulement pour redonner à la salle son nom d'origine, mais aussi pour tirer parti de l'excellent travail accompli par Delta pour offrir des expériences incroyables aux habitants de notre État et montrer au monde entier à quel point l'Utah est un endroit fantastique."