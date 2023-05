La réaction autoritaire de Celtics « énervés »

« Je pense qu'on doit être plus fiers de nous-mêmes. C'est tout. J'ai le sentiment qu'on n'a pas été à la hauteur lors du dernier match. On voulait y aller et jouer au mieux de nos capacités. Et c'est ce qu'on a fait. » Les mots sont de Jaylen Brown et ils résument l’état d’esprit des Celtics au moment d’affronter une deuxième fois, à domicile, les Sixers.

Ces derniers avaient fait sensation en s’imposant de peu à Boston (115-119) malgré l’absence de Joel Embiid. Cette nuit, le retour du pivot de Philadelphie n’a eu aucun effet sur la tournure des événements et rouste infligée par les Celtics, qualifiés par leur coach Joe Mazzulla d’ « énervés et en colère » ces dernières 48 heures, sur leurs adversaires : +34 (121-87) !

Et c’est Jaylen Brown justement qui a parfaitement lancé son équipe dans cette quête de revanche. Le meilleur marqueur de la soirée (25 points) a aussi signé un gros début de troisième quart-temps durant lequel les locaux ont pris une avance irrémédiable. « On doit lui tirer notre chapeau, il a déclenché toute notre dynamique. On n'avait qu'à suivre son exemple. Quand l'un de vos meilleurs joueurs donne le ton comme ça, c'est difficile de ne pas suivre », note Marcus Smart.

Alors que Jayson Tatum connaissait une soirée galère (7 points à 1/7 aux tirs), en raison notamment de problèmes de fautes, Brown a été bien relayé dans ce même troisième quart-temps par Derrick White et Malcolm Brogdon, inspirés derrière la ligne à 3-points.

« Notre force, c'est notre profondeur, résume le 6e homme de l'année auteur de 23 points (7/15) et d'un record franchise égalé en playoffs avec ses six paniers à 3-points (6/10) en sortie de banc. C'est la façon dont l'équipe est construite, on a des gars comme moi, Derrick, Grant (Williams) qui jouent derrière nos deux superstars et qui sont prêts à contribuer quand ils le peuvent. »