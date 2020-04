La NBA va organiser un concours de tirs

Sources: The NBA and ESPN plan to televise a HORSE competition is nearing completion and among those expected to participate include Chris Paul, Trae Young and Zach LaVine. Competition will also include a couple of WNBA players and recent NBA alumni.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 8, 2020

Le casting presque au complet

La NBA ne manque pas d’inventivité pendant le confinement. Après l’organisation d’un tournoi sur console en partenariat avec le jeu NBA 2K, la NBA semble avoir une nouvelle idée derrière la tête. En effet, la ligue américaine (en partenariat avec ESPN) va organiser un tournoi de Horse selon les informations d’Adrian Wojnarowki, journaliste chez ESPN.



Mais que signifie le terme HORSE ? Le HORSE c’est simplement un concours de shoots à différentes distances, avec différentes conditions. Le but du jeu est de réussir exactement le même tir que le joueur précédent, du même endroit, et avec les mêmes critères (par ex: shooter depuis le corner, ou avec la planche, le mur, etc.), au risque de se voir concéder une lettre. Au bout de cinq lettres, le joueur qui écrit le mot « HORSE » en premier, est vaincu. Le journaliste d’ESPN nous informe aussi que trois participants sont déjà connus. Parmi ceux qui devraient participer, on retrouve Chris Paul, Trae Young et Zach LaVine. La compétition inclura aussi quelques joueuses WNBA et des joueurs retraités. Pour le moment, aucune information n’a été transmise concernant la retransmission de cet événement.