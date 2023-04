La NBA rejette la réclamation des Mavericks

Rien ne va décidément dans la saison des Dallas Mavericks, toujours englués à la 11e place de la conférence Ouest et donc susceptible de rater les playoffs, et même le play-in, alors que Luka Doncic et sa troupe étaient pourtant en finale de conférence l’an passé…

La NBA vient également d’annoncer avoir rejeté la réclamation déposée par Mark Cuban suite à l’imbroglio arbitral qui avait eu lieu lors du duel face aux Golden State Warriors. Ce soir-là, l’annonce trop rapide d’un arbitre, qui avait annoncé la remise en jeu pour les Warriors et un temps-mort pour les Mavericks dans la foulée, avait perdu tout le monde.

Les joueurs de Dallas pensaient en effet avoir le ballon, mais ce dernier était bien pour Golden State, qui avait pu inscrire un panier facile, et s’imposer au final.

Pour la ligue, si les arbitres auraient dû être plus clairs, quand ils ont compris que tout le monde n’avait pas compris les annonces, ce cafouillage ne mérite toutefois pas de rejouer le match car l’incident a eu lieu en troisième quart-temps, et les Mavericks ont donc eu tout le temps nécessaire pour revenir au score et l’emporter.