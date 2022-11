La NBA punit les Sixers

Après une enquête de plusieurs mois, la NBA a décidé de sanctionner les Sixers, coupables d'avoir "triché" lors de la dernière "free agency". Depuis juillet, on savait que la ligue avait constaté des anomalies sur la prolongation de contrat de James Harden et les recrutements de PJ Tucker et de Danuel House Jr. Le règlement stipule que les franchises n'ont pas le droit de négocier avec des "free agents" avant le 30 juin à 18h00 heure de New York.

Or, la NBA a la preuve que les dirigeants de Philly avaient discuté avec James Harden de son sacrifice financier et de sa prolongation avant l'ouverture du marché, et c'est une première infraction. Par ailleurs, ils avaient pris contact avec PJ Tucker et Danuel House Jr, avant cette même ouverture du marché, puisque leurs venues étaient conditionnées à l'avenir d'Harden et le montant de sa prolongation. En conséquence, la sanction est lourde puisque Philadelphie perd ses seconds tours de Draft pour 2023 et 2024.

Dans les faits, on trouve rarement des futures stars au second tour de Draft, mais les franchises les utilisent généralement comme monnaie d'échange, et ce sera donc un handicap pour les années à venir pour les Sixers.

La NBA n'a pas encore communiqué sur la situation des Knicks, mais l'arrivée de Jalen Brunson est aussi dans son viseur, et New York pourrait subir une sanction similaire. Dans le passé, la NBA avait déjà puni les Bucks après un échange raté impliquant Bogdan Bogdanovic, alors aux Kings, puis le Heat et les Bulls pour « tampering », en 2021. A chaque fois, la ligue avait retiré un second tour de Draft.