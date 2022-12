La NBA pleure la disparition de Paul Silas

Plusieurs médias américains, dont le Houston Chronicle et ESPN, annoncent le décès de Paul Silas à l'âge de 79 ans. Père de Stephen Silas, l'actuel coach des Rockets, Paul était une personnalité marquante de la NBA, d'abord comme joueur puis comme entraîneur.

Drafté par les Hawks en 1964, il voit sa carrière décoller à Phoenix puis à Boston avec qui il décroche deux sélections au All-Star Game, plusieurs sélections dans les All-NBA Defensive Teams et surtout deux premiers titres NBA. En fin de carrière, il rejoint les Sonics où il remporte son 3e et dernier titre en 1979.

Le premier coach de LeBron James

L'année suivante, à l'instar du regretté Bill Russell, il devient l'un des premiers entraîneurs noirs de la NBA, et il restera sur les bancs NBA jusqu'en 2012 ! Aucune de ses équipes ne remportera le titre ou disputera les Finals, mais il restera à la postérité comme le premier entraîneur de LeBron James. C'était en 2003 du côté de Cleveland.

Proche de Michael Jordan, il a aussi coaché les Bobcats et les Hornets à Charlotte, et on se souvient qu'il était sur le banc de touche lorsque la franchise avait déménagé à la Nouvelle-Orléans. C'est sur son banc que son fils, Stephen, était devenu le plus jeune assistant de la NBA, à seulement 27 ans.

En 2020, le fils fait la fierté de son père en décrochant le poste de coach à Houston. Ce soir, Stephen sera auprès des siens, et c'est John Lucas qui sera sur le banc pour défier les Bucks.