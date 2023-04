La NBA ouvre une enquête sur Dejounte Murray

Dos au mur puisqu'ils sont menés 3-1 par les Celtics dans ce premier tour des playoffs, les Hawks pourraient être privés de leur arrière Dejounte Murray pour la 5e manche, prévue mardi soir à Boston. En effet, la NBA a décidé d'ouvrir une enquête sur le comportement de l'arrière d'Atlanta à la fin de la 4e manche disputée dimanche soir.

Sur les images, prises par un spectateur, et alors que tout le monde se dirige vers les vestiaires, on voit Murray bousculer un arbitre et lui parler de très, très près. Alors que ses coéquipiers interviennent, il pointe ensuite du doigt une autre personne. On ne voit pas de qui il s'agit, mais peut-être qu'il vise un autre homme en gris.

Auteur de 23 points, 9 rebonds et 6 passes dans ce Game 4, Murray a été dispensé de la traditionnelle conférence de presse, et sans doute que ses dirigeants avaient des choses à lui dire. L'ouverture d'une enquête par la NBA n'est jamais bon signe, surtout quand un joueur s'en prend à un arbitre.

Au tout début de la saison, Grant Williams, expulsé, s'en était pris à un arbitre, et l'ailier des Celtics avait été suspendu un match par la NBA. C'est peut-être ce qui attend Murray, et ce serait un coup dur pour les Hawks, qui seraient alors privés de l'un de leurs meilleurs joueurs, considéré comme l'un des meilleurs "two-way player" de la NBA pour ses qualités défensives. Formé à San Antonio, Murray compte une sélection All-Star.