La NBA ouvre une enquête contre les Mavericks

Vendredi soir, pour la réception des Bulls dans un match décisif pour arracher le "play-in", les Mavericks avaient décidé de mettre plusieurs titulaires au repos, dont Kyrie Irving. Luka Doncic était bien là, mais il ne va jouer qu'une dizaine de minutes pour faire plaisir à la colonie slovène venue pour cette "Slovenian Night". Sur le terrain, les Mavericks ont mené d'une quinzaine de points, avant de laisser les Bulls gagner sur le fil...

Après la rencontre, Jason Kidd a avoué que ses dirigeants avaient décidé de laisser tomber cette rencontre car ils estimaient qu'il était plus important de sécuriser une place dans la Draft. Plus les Mavericks gagnaient de matches, plus ils avaient de chances de céder leur choix de Draft aux Knicks. Voilà pourquoi, Dallas, qui avait peu de chances d'accrocher le play-in après la victoire du Thunder face au Jazz, a décidé de "tanker" pour les deux derniers matches de la saison.

Ce choix a fait beaucoup jaser, même si ce n'est pas nouveau, mais la NBA n'a pas du tout apprécié cette stratégie, au point d'ouvrir une enquête sur le déroulé de la journée, à la fois avant et pendant la rencontre. Est-ce que les dirigeants ont inventé des blessures ? Est-ce que les joueurs en tenue avaient pour mission de perdre le match ? On saura très vite les résultats des investigations, et si la NBA estime que les Mavericks ont triché, les sanctions pourraient combiner une grosse amende et la perte de... choix de Draft. Ce qui serait l'ironie de l'histoire.