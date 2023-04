La NBA et le syndicat des joueurs se mettent d'accord pour une nouvelle convention collective

La NBA et le syndicat des joueurs étaient en négociation depuis plusieurs mois pour trouver un accord autour d'une nouvelle convention collective. La date-butoir avait plusieurs fois été repoussée et les deux camps avaient désormais jusqu'au 31 mars, à 23h59, pour se mettre d'accord. Sinon, une nouvelle date serait donnée, mais les chances de voir la NBA se mettre à l'arrêt cet été allaient également augmenter...

Plus de risque : ESPN et The Athletic ont annoncé que la NBA et le syndicat des joueurs avaient validé un nouvel accord collectif. Il débutera lors de la saison prochaine, en 2023/2024 et durera sept saisons, avec la possibilité d'en sortir après la sixième. Les deux camps sont donc liés au moins jusqu'en 2029.

Quels sont les principaux éléments de cette nouvelle convention collective ? Déjà un tournoi de mi-saison, évoqué depuis quelques mois maintenant, qui se déroulera en novembre et décembre. Ensuite, l'obligation de jouer un minimum de 65 matches de saison régulière pour être éligible aux trophées individuels.

De plus, la NBA va limiter les possibilités de recrutement des équipes qui dépensent trop d'argent et autorisé un troisième « two-way contract ». Enfin, les prolongations de contrat vont augmenter et il faudra toujours effectué une saison après le lycée, et être dans sa 19e année, pour s'inscrire à la Draft.