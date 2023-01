La NBA envisage d'organiser un match de présaison en Afrique

Alors que la NBA a posé ses valises à Paris ce lundi, avec les venues des Pistons et des Bulls pour disputer ce jeudi un match de saison régulière, les dirigeants de la ligue nord-américaine pensent déjà à la suite, et à d'autres régions du monde. La preuve avec un premier match à Abu Dhabi à l'automne dernier, et bientôt ce sera en Afrique.

ESPN révèle ainsi que des discussions sont en cours pour que l’Afrique accueille le premier match de présaison NBA de son histoire. C’est le président de la Basketball Africa League (BAL), Amadou Gallo Fall, qui le confirme, et il rappelle que c’est la suite logique de l’organisation des Africa Games en 2015, 2017 et 2018.

« Cela a toujours fait partie des plans » a-t-il expliqué lundi depuis Paris. « Lors de la réception de ces Africa Games, la foule était juste incroyable ! Je sais que ça va arriver, et c’est dans les projets. »

L'Afrique du sud comme pays hôte ?

L’idée n’est donc plus d’organiser un match exhibition avec des stars NBA mais bien de faire venir deux franchises NBA sur place. « Il y a clairement le projet de faire venir deux équipes NBA sur le continent africain, et bien sûr, on trouvera des moyens d’inclure la BAL dedans » confirme le vice-président de la Basketball Africa League.

Pour organiser cette rencontre, un impératif : que la salle soit aux standards de la NBA. Jusqu’à présent, les trois Africa Games se sont déroulés en Afrique du Sud, à Johannesburg puis Pretoria.