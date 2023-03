La NBA endeuillée par le décès de Felton Spencer

C'est à l'hôpital de l'université de Louisville, là il avait étudié et joué à la fin des années 80, que Felton Spencer s'est éteint ce dimanche à l'âge de 55 ans. Originaire de l'Etat du Kentucky, il y avait fait toutes ses gammes, et c'est là qu'il était revenu occuper un poste d'assistant dans une petite université locale. C'est sa soeur qui a confirmé son décès, tandis que les Warriors et la fac' de Louisville lui rendaient hommage sur les réseaux sociaux.

Sixième choix de la Draft 1990, Spencer avait disputé 640 matches en NBA, dont 404 comme titulaire, d’abord sous les couleurs des Wolves où ses 7.1 points et 7.9 rebonds par match lui avaient permis de décrocher une sélection dans la All-Rookie Second Team.

Après trois ans de bons et loyaux services dans la jeune franchise, il est transféré au Jazz où il prend la place du légendaire Mark Eaton, l'un des meilleurs contreurs de l'histoire. Aux côtés de John Stockton et Karl Malone, il réalise sa meilleure saison en carrière avec 8.6 points et 8.3 rebonds par match.

Une ascension stoppée nette par une rupture d'un tendon d’Achille, qui l'éloigne des terrains pendant près d'un an. Au début de la saison 95/96, il revient comme titulaire, mais le Jazz s’en sépare pendant l’intersaison. Direction Orlando où il est choisi pour remplacer Shaquille O'Neal, parti aux Lakers. Il n'y dispute qu'un match puisque Orlando l'envoie aux Warriors pour récupérer Rony Seikaly. A Golden State, il reprend ses stats habituelles aux côtés de Chris Mullin, Joe Smith et Latrell Sprewell.

Retiré des parquets en 2002 après un dernier passage aux Knicks, il laisse l'image d'un pivot à l'ancienne, qui ne s'écartait jamais de la raquette. L'intérieur de devoir comme on en voyait beaucoup dans les années 80-90, et beaucoup moins désormais.