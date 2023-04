La NBA dévoile les finalistes pour ses trophées

La NBA feuilletonne ses trophées de la saison. Alors qu’ils ne seront ainsi remis que plus tard, la ligue a ainsi annoncé les finalistes pour les sept trophées individuels de la campagne. Avec finalement très peu de surprises…

Car pour le MVP, ça se jouera une nouvelle fois entre Nikola Jokic, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo. En ce qui concerne le trophée du meilleur rookie, Paolo Banchero, Walker Kessler et Jalen Williams sont les trois noms encore en lice alors que Jaren Jackson Jr, Brook Lopez et Evan Mobley sont les trois finalistes comme meilleur défenseur.

Pas de séisme non plus pour le meilleur 6e homme, puisque Malcolm Brogdon, Bobby Portis et Immanuel Quickley sont les trois candidats retenus. Au niveau du MIP, Shai Gilgeous-Alexander, Lauri Markkanen et Jalen Brunson étaient aussi attendus.

Mike Brown (Sacramento), Mark Daigneault (Oklahoma City) et Joe Mazzulla (Boston) sont eux les trois coachs finalistes, le premier étant le grand favori de ce scrutin. Quant au nouveau trophée du joueur le plus "clutch", il va revenir à De'Aaron Fox, Jimmy Butler ou DeMar DeRozan.