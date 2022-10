La NBA cherche des sanctions contre le tanking

Depuis quelques temps, un nom a été donné à une pratique qui existe en NBA depuis des années : celle de gagner le moins possible pour obtenir davantage de chances d'avoir le premier choix de la Draft. C'est ce qu'on appelle le « tanking ». Certaines années, quand un joueur fait fantasmer tout le monde, ça tourne à la course entre les plus mauvaises équipes pour décrocher le gros lot. Ce fut le cas pour Zion Williamson en 2019 par exemple, comme cette année pour le Français Victor Wembanyama, qui arrivera en 2023.

« Nous avons mis les équipes en garde », a prévenu Adam Silver, le patron de la NBA. « Nous allons accorder une attention particulière à cette question cette année. » Même si ces derniers temps, depuis une reforme de la Draft, il n'y a plus de prime à être la pire équipe de la ligue : les trois plus mauvais bilans ont le même nombre de chances de récupérer le premier choix de la Draft, soit 14%. Néanmoins, le risque existe et Silver estime que le « tanking » reste un « problème grave » et la ligue organise donc des « centaines de réunions » pour en parler.

Dès lors, quelles solutions peut-on envisager pour éviter cette tendance ? Le patron de la ligue a avoué que la NBA avait pensé un temps adapter un système bien connu par les fans de football en Europe : une possible relégation, avec des équipes de G-League pour remplacer celles de NBA. Est-ce vraiment possible ?

« Cela perturberait tellement notre modèle économique » répond Adam Silver. « Et même si vous faisiez monter deux équipes de G League, elles ne seraient pas équipées pour être compétitives en NBA. C’est donc quelque chose que nous devons surveiller. La Draft est, en principe, un bon système. Mais j’ai conscience qu’un joueur unique en son genre arrive, comme c’est le cas cette année. Les équipes sont plus intelligentes, elles sont créatives et elles s’adaptent. Si nous évoluons, elles évoluent, et nous cherchons toujours à voir s’il n’y a pas encore un meilleur système. »