La NBA autorise Keyontae Johnson à la rejoindre

C’est l’une des belles histoires de la saison, et c’est peut-être la plus belle histoire de la Draft à venir. Placé dans le coma en décembre 2020 après avoir souffert d’un malaise cardiaque en plein match universitaire, Keyontae Johnson a en effet été autorisé à jouer en NBA, et donc à effectuer des essais avec des franchises dans le but d’être drafté.

L’ancien de Florida a réussi tous les examens médicaux imposés par la ligue dans son processus pré-Draft. Dans une circulaire, la NBA explique ainsi que l’ailier de Kansas State est autorisé à voyager et à effectuer des workouts. La semaine dernière, il était présent au Draft Combine.

Aujourd’hui âgé de 23 ans, Keyontae Johnson s’était effondré lors du derby entre Florida et Florida State. À l’époque, personne ne l’imagine rejouer au basket. Mais autorisé à rejouer 15 mois après, il choisit de rejoindre Kansas State, où il a cette année décroché le titre de « Big 12 Newcomer of the Year ».

Auteur d’une saison à 17.4 points, 6.8 rebonds et 2.1 passes au sein d’une équipe qui a atteint l’Elite Eight lors de la dernière « March Madness », ce vrai miraculé est attendu en fin de premier tour.