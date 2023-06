La NBA attendra la fin des Finals avant de sanctionner Ja Morant

Après avoir exhibé une arme à feu pendant un live sur Instagram, pour la deuxième fois en quelques mois, Ja Morant a été suspendu par les Grizzlies. La NBA, elle, n'a toujours pas annoncé la sanction qu'elle réserve au meneur de jeu de Memphis. Pourquoi ? Pour ne pas détourner l'attention médiatique autour des Finals.

« Nous avons découvert beaucoup d’informations supplémentaires, depuis que j’ai été interrogé pour la première fois sur la situation », précise Adam Silver, le patron de la NBA. « Je dirai que nous aurions probablement pu conclure, mais nous avons pris la décision, et je crois que le syndicat des joueurs est d’accord avec nous, qu’il serait injuste pour ces joueurs et ces équipes d’annoncer les résultats de l’enquête au milieu de la série. »

Adam Silver n'a pas caché sa déception puisqu'il avait vu Morant après le premier incident et ce dernier avait déjà été suspendu pendant huit matches. Visiblement, ça n'a pas fonctionné pour changer la star de Memphis. « Oui, vu la ressemblance avec le premier incident, j’ai été alarmé et découragé. Brandir des armes et les montrer dans un certain contexte n’est pas compatible avec la sécurité et n’est pas le message qu’un joueur NBA, en particulier du niveau de Ja Morant, devrait envoyer aux dizaines de millions de personnes qui le suivent. Notamment sur les réseaux sociaux. »

Pour conclure, Silver a précisé que Morant n'avait pas respecté « les valeurs de la ligue » et que c'est pour cette raison qu'il sera sanctionné. En plus de « l’historique des actes antérieurs et du joueur » qui seront pris en compte dans la future sanction, qui pourrait être très lourde.