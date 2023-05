La NBA annonce ses deux meilleurs cinq défensifs

La NBA continue de décerner ses trophées et la ligue vient désormais de dévoiler ses deux meilleurs cinq défensifs de la saison. Pour le premier, on connaissait déjà trois membres puisqu’on y retrouve forcément le meilleur défenseur de l’année, Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), ainsi que les deux autres finalistes du trophée, Brook Lopez (Bucks) et Evan Mobley (Cavaliers). Ils sont accompagnés par Jrue Holiday (Bucks) et Alex Caruso (Bulls) sur le « backcourt ».

Pour la deuxième équipe, on retrouve Derrick White (Celtics), Dillon Brooks (Grizzlies), OG Anunoby (Raptors), Draymond Green (Warriors) et enfin Bam Adebayo (Heat).

Sans surprise, Rudy Gobert (Wolves) est de son côté absent, le triple meilleur défenseur de l’année n’ayant carrément reçu aucun vote.

Marcus Smart, Jimmy Butler, Mikal Bridges, Jaden McDaniels, Herb Jones, Nic Claxton et Joel Embiid ont également reçu des voix, même s’ils n’en ont finalement pas obtenu assez pour pouvoir intégrer l’une des deux meilleures équipes défensives de la campagne.