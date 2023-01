LA Lakers : le grand retour d'Anthony Davis

La défaite face aux Clippers à peine digérée, les Lakers ont appris que leur recrue Rui Hachimura effectuerait ses grands débuts mercredi face aux Spurs. Mieux, ils ont aussi appris qu'Anthony Davis serait en tenue pour cette rencontre en "back-to-back".

Victime d'une fracture de fatigue le 16 décembre dernier lors d'un choc avec Nikola Jokic, l'intérieur All-Star est en avance sur le calendrier prévu puisqu'on avait évoqué dans un premier temps une absence comprise entre huit et dix semaines. C'est donc avec trois semaines d'avance qu'il revient sur les terrains, et la franchise a précisé qu'il effectuerait un ultime test lors de l'échauffement.

Les Lakers n'ont plus de temps à perdre !

Pour l'instant, et ce n'est pas une surprise, son temps de jeu sera limité. Davis est l'un des joueurs plus fragiles de la NBA, et une rechute serait très problématique alors qu'on attaque la 2e partie de la saison. ESPN précise ainsi que son temps de jeu sera limité à 20, 24 minutes dans un premier temps. On devrait donc le voir sur des séquences de 5, 6 minutes par quart-temps, et il faudra surveiller les fins de match. Est-ce que Darvin Ham le laissera sur le banc dans les fins de matchs serrées s'il a déjà atteint son quota de minutes ?

On observera aussi sa place sur le terrain puisqu'en son absence, Thomas Bryant a explosé au poste 5. Ailier-fort de formation, Davis pourrait retrouver son poste naturel, et ça profiterait du même coup à LeBron James qui pourrait débuter les rencontres au poste 3. C'est dire si ce retour est très attendu, et qu'il pourrait être décisif pour la suite de la saison. Rappelons que les Lakers sont 13e à l'Ouest avec un bilan négatif (22v-26d), et virtuellement, ils sont éliminés dans la course aux playoffs et au play-in.