La G-League future étape importante avant la Grande Ligue ?

La saison prochaine, la G-League va vivre une petite révolution avec la création de la « Select Team ». Une équipe composée de joueurs vétérans de cette fameuse « Ligue de développement » fondée en 2001, de jeunes joueurs sortis du lycée et de jeunes internationaux. Cette team va disputer une dizaine de matchs amicaux contre des équipes de G-League.

Cette « Select Team », qui devrait être basée à la Mamba Sports Academy de Kobe Bryant près de Los Angeles, pourrait donc, à terme, venir concurrencer la NCAA, où la majorité des joueurs sortis du lycée évoluent aujourd’hui, en rêvant d’intégrer un jour la NBA.

D’ailleurs, trois joueurs majeurs attendus à la draft 2021 ont d’ores et déjà signé avec la « Select Team » alors qu’ils avaient déjà un engagement avec une université : le meneur Daishen Nix (18 ans, qui devait signer avec UCLA), l’ailier fort Isaiah Todd (18 ans et demi, qui s’était mis d’accord avec Michigan), et surtout l’arrière Jalen Green (18 ans), le lycéen n°1 de 2020 selon ESPN, qui était attendu du côté d'Auburn ou Memphis.

Entre 300 000 et 500 000 dollars annuels pour les meilleurs



Et pourquoi avoir choisi la « Select Team » plutôt que la NCAA ? Car contrairement au championnat universitaire, la G-League rémunère ses joueurs, et les médias américains évoquent ainsi un contrat annuel de 300 000 dollars pour Daishen Nix et 500 000 dollars pour Jalen Green !

Un argument de poids qui pourrait aussi éviter aux « propects » d’aller signer un contrat professionnel à l’étranger, comme LaMelo Ball, attendu dans le Top 5 de la draft 2020 et parti jouer en Lituanie puis en Australie.

La « Select Team », qui donne en plus droit à une bourse universitaire, fait d’ailleurs tellement rêver les jeunes joueurs que la G-League pourrait créer une division à part avec plusieurs « Select Team » à l’avenir.

Même aujourd’hui, alors que la « Select Team » n’existe pas encore, sortir de Ligue de Développement n’empêche pas de faire une belle carrière NBA. Le meilleur exemple actuel est sans doute Pascal Siakam, passé par les Raptors 905 en 2017 et désormais meilleur joueur de la franchise championne en titre, Toronto. Son coéquipier Chris Boucher (6,3pts et 4,4rbds de moyenne cette saison) est quant à lui le MVP en titre de la G-League, avec les Raptors 905 également, alors que Kendrick Nunn, qui jouait avec les Santa Cruz Warriors l’an passé, tourne désormais à 15,6 points de moyenne avec le Miami Heat.

La NCAA s'apprête à répliquer



Face à cette G-League qui a de quoi attirer de plus en plus de joueurs, la NCAA tente de répliquer. Ainsi, en janvier 2021, elle doit se prononcer sur la rémunération de ses sportifs, qui pourraient gagner de l’argent grâce à leur nom et leur image, via les réseaux sociaux ou par des séances d’autographes, par exemple.

Un changement qui pourrait rapidement détruire la « Select Team ». Pour John Calipari, l’entraîneur de l’université de Kentucky, rien ne vaut une formation universitaire, et il faudra, selon lui, comparer les joueurs ayant choisi la NCAA et la G-League : « Je veux voir ça dans quatre, cinq ans, et voir où en sont les gamins qui auront opté pour l’université. L’argent que propose la G-League est négligeable par rapport à ce qu’on touche quand on est vraiment en NBA et qu’on signe un second contrat. » Cette année, 143 des 205 joueurs inscrits à la draft viennent de NCAA, et aucun de G-League. La proportion pourrait changer dans les prochaines années.