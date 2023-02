La force collective des Celtics domine les Grizzlies

Pour cette réception des Grizzlies, les Celtics devaient encore composer avec les absences de Marcus Smart, Jaylen Brown et Malcolm Brogdon. Rapidement, ils encaissent un 7-0 en premier quart-temps, avant que Sam Hauser (20 unités), Mike Muscala et Payton Pritchard frappent de loin (26-28). En deuxième acte, les Grizzlies n'arrivent plus à trouver le chemin du panier. Au contraire de Derrick White (23 points). L'ancien de San Antonio inscrit onze points dans ce quart-temps. Même maladroit, Jayson Tatum apporte lui aussi ses points (13 en première période) et les finalistes 2022 arrivent à la pause avec une avance logique, tant Memphis a baissé de réussite (61-48).

Sauf qu'après la mi-temps, Tatum (16 points à 3/16 au shoot) devient aphone et manque beaucoup trop de tirs. Ja Morant, lui, se réveille avec onze points et cinq passes dans le troisième quart-temps et les Grizzlies passent un 15-2 pour revenir dans la partie. Puis, en dernier quart-temps, Jaren Jackson Jr. s'impose offensivement avant de prendre ses deux dernières fautes et de sortir. La dynamique est alors brisée pour les troupes de Taylor Jenkins.

Dans le « money time », Al Horford marque trois paniers primés dans les cinq dernières minutes, quand White inscrit six points dans un 16-7 fatal aux Grizzlies et Boston l'emporte 119-109 avec un remarquable collectif : huit joueurs à au moins dix points marqués. Avec cette quatrième victoire de suite, les joueurs de Joe Mazzulla se donnent de l'air au sommet de la conférence Est, devant Milwaukee et ses dix victoires d'affilée. Quant aux Grizzlies, ils patinent depuis quelques semaines avec une neuvième défaite en douze matches.