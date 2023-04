La fille de DeMar DeRozan, héroïne des Bulls

Elle n’a que 10 ans mais le petit monde de la NBA ne parlait que d’elle la nuit dernière. Diar DeRozan a ainsi marqué les esprits par ses cris particulièrement stridents lors des lancers-francs des Raptors, lors du play-in disputé à Toronto…

"Je n'avais pas eu le temps de m'en rendre compte, mais j'entendais quelque chose", explique son père sur les hurlements de sa fille. "Et puis il y a eu un lancer raté, j'ai regardé derrière moi et je me suis dit : 'Bon sang, c'est ma fille'."

Extrêmement concentrée, la petite fille réfléchissait au bon moment pour hurler et tenter de distraire l’ancienne équipe de son père, qui a finalement terminé à 18/36 sur la ligne.

"C'est fou, ma fille m'a appelé l'autre jour à la sortie de l'école", continue DeMar DeRozan. "Elle m'a dit : 'Papa, est-ce que je peux venir au match de Toronto ?' J'ai failli dire non parce qu'elle avait école. Elle a insisté. Elle voulait absolument venir ici et soutenir l'équipe. Je lui ai dit : 'D'accord, tu peux manquer un jour d'école et venir au match', et je suis content de l'avoir fait. Je lui dois de l'argent, c'est certain."

Diar DeRozan ne sera toutefois pas présente à Miami, pour le prochain play-in. Pas question de lui faire rater trop de jours d’école non plus.