La draft en octobre, ça change quoi ?

La loterie de la draft NBA devait avoir lieu le 19 mai, puis la draft en elle-même le 25 juin à Brooklyn. En annonçant la grande réorganisation de la fin de saison, la Ligue a également décalé et gelé les dates de l'édition 2020 : ce sera le 25 août pour la loterie, après la fin de la saison régulière, puis le 15 octobre pour la draft, soit trois jours après un potentiel match 7 en Finales. Puisqu'il a été décidé que le classement était d'ores et déjà pris en compte en vue de la loterie, qui concernera les quatorze équipes exemptes de playoffs, on peut déjà tirer quelques enseignements.

#AllôbeIN

Killian Hayes revient sur la prochaine Draft

"La NBA, c'est le rêve de tout jeune joueur" pic.twitter.com/bU7MiJSrWN

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 22, 2020