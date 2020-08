La douce revanche de Chris Paul

Peu auraient imaginé un tel scénario. L’été dernier, lorsque les Rockets ont éch angé Chis Paul, avec plusieurs tours de draft, contre Russell Westbrook , beaucoup ont même annoncé q u’on ne risquait pas de le revoir de sitôt en play-offs. Après une saison compliquée , la pire de sa (longue) carrière en termes de points marqués (15.6 de moyenne), "CP3" semblait fatigué, et son arrivée au sein d’une franchise en reconstruction n’a pas vraiment soulevé l’enthousiasme. Certains pensaient même qu’OKC ferait tout pour se déba r rasser d e ce joueur de 34 ans (35 aujourd’hui) à l’imposant salaire.



Mais Paul s’est réinventé avec cette équipe de jeunes loups, décrochant une inattendue cinquième place à l’Ouest pour s’offrir des retrouvailles face à Houston au premier tour des play-offs. Sauf que lors des deux premiers matchs de cette série, il n’a pas réussi à avoir son impact habituel. A-t-il surjoué, animé par un sentiment de revanche ? Il a en tout cas enregistré son pire différentiel en 15 ans de carrière, avec un horrible –36 l ors de la défaite 111-98 du Game 2 . "Je dois faire plus", expédiait ensuite celui qui se montre d’habitude si affable devant les médias.

"On voulait juste se battre"

Son entraîneur était alors monté au créneau pour le défendre. "Je pense que si on réussit une telle saison, c’est en partie grâce à Chris", lâchait ainsi Billy D onovan, persuadé que ce "grand joueur" allait rebondir. Et il n’a pas déçu. Car si, face à James Harden (38 points, 8 passes et 7 rebonds) et sa bande , c’est Dennis Schroder (29 points), en sortie de banc, qui a terminé meilleur marqueur du Thunder , Paul a fini avec 26 points, 6 rebonds, 5 passes (et un différentiel de +15) .



Et dans ce match remporté en prolongation (119-107), alors que les Texans menaient de 5 points à une minute de la fin, il a fait la différence dans cet "overtime" en signant d eux paniers à 3 poi nts (4/6 au final) très importants. "On voulait juste se battre, et c’est ce qu’on a fait ce soir. On sait à quel point c’est dur de revenir d’un 0-3", a-t-il ensuite déclaré. Une recette qu’il faudra de nouveau appliquer lors du Game 4, face à des Rockets toujours privés de Westbrook, blessé au quadriceps.