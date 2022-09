La directrice du syndicat des joueurs demande la suspension à vie de Robert Sarver

La pression continue de s'accentuer sur Robert Sarver. Après une enquête de la ligue, pour vérifier des accusations de sexisme et de racisme, le propriétaire des Suns a été suspendu un an par la NBA et a écopé également d'une amende de 10 millions de dollars.

Sauf que pour certains, cette sanction n'est pas assez sévère. LeBron James et Chris Paul ont pris la parole, puis un des actionnaires de la franchise a réclamé la tête du propriétaire et même la marque Paypal, un des sponsors des Suns, a menacé de mettre fin à son partenariat si Robert Sarver revenait après sa suspension...

Désormais, c'est Tamika Tremaglio, la directrice du syndicat des joueurs, qui a demandé le "bannissement à vie". « Nous ne voulons pas qu’il soit dans une position où il gère des individus qui travaillent avec nos joueurs ou avec les joueurs eux-mêmes", ajoute-t-elle. "Les conclusions du rapport sont absolument claires : nous ne voulons pas qu’il soit dans cette position. Ne voulons pas qu’il revienne dans une position où il aura un impact sur nos joueurs et ceux qui servent nos joueurs au quotidien. »

Dès l'annonce de la sanction, Tamika Tremaglio avait estimé que "M. Sarver ne devrait plus jamais occuper un poste de direction dans notre ligue". La NBA n'a pas voulu aller aussi loin et la présidente du syndicat le regrette. « Je ne sais pas à quel point Adam Silver est ouvert en termes de volonté de changement. Nous espérons qu’il sera très clair que Robert Sarver ne devrait pas être en mesure de revenir et d’occuper un poste de direction. Nous avons entendu d’autres propriétaires. Nous avons entendu les sponsors. Je pense qu’il est assez clair qu’on ne veut pas qu’il revienne."