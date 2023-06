La défense de Denver est concentrée sur les shooteurs de Miami

Lors de la victoire à Denver dans le Game 2, le Heat a shooté à 48% de réussite à 3-pts. Dans les trois défaites, ce pourcentage a lourdement chuté à 33% de moyenne. C'est donc une des clés des Finals et clairement, la défense des Nuggets a trouvé les solutions pour éteindre les shooteurs de Miami.

« On doit faire mieux en attaque globalement », annonce Erik Spoelstra. « Denver a clairement fait un ajustement pour bloquer nos shooteurs à 3-pts. Ce n’est pas la première fois qu’on voit ça. On a fait de bonnes choses à chaque fois dans les deux derniers matches, mais on doit les faire toutes en même temps. Ce ne sera pas parfait, mais on doit faire plus sur nos points forts. »

Max Strus, Caleb Martin, Gabe Vincent ou encore Duncan Robinson n'arrivent pas à frapper de loin et c'est toute l'attaque de Miami qui est alors en panne. « Ils ont mis l’accent sur ce point, en aidant un peu moins sur les pénétrations et en restant proche des shooteurs », remarque Robinson. « Il faut s’adapter, on est habitué. Et on pense toujours pouvoir obtenir de bons tirs primés. Il s’agit de mettre en place notre attaque, avec du rythme, et de jouer avec nos forces. »

Pour défendre aussi bien à 3-pts, il faut laisser des espaces ailleurs, notamment sur les pénétrations et près du cercle. Jamal Murray le concède. « Les shooteurs de Miami bougent sur chaque pénétration. On ne peut pas donner de bons tirs à ces joueurs-là », analyse le meneur de jeu. « On sait qu’ils vont mettre des tirs, mais tant qu’on est discipliné et qu’on continue de défendre, on sera en bonne posture. On a laissé quelques layups et dunks faciles dans le dernier match. Si on enlève ça, on retire beaucoup d’oxygène à cette équipe et on étouffe leur attaque. On reste collé aux shooteurs, en laissant Aaron Gordon en un-contre-un sur Jimmy Butler, pareil avec Nikola Jokic. On veut éviter les tirs faciles et contester les shoots. »