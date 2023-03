La brouille Draymond Green - Dillon Brooks se poursuit

Après les joutes verbales, voici la confrontation directe. La rencontre entre les Grizzlies et les Warriors cette nuit, largement remportée par les premiers cités (131-110), a été marquée par un léger accrochage entre Dillon Brooks et Draymond Green. La scène faisait suite à une première prise de parole du joueur des Grizzlies, qui avait dit ne pas « aimer » les Warriors et avait minoré les performances de Draymond Green. Celui-ci lui avait répondu dans son podcast, en rappelant notamment le fait qu’il ait gagné quatre bagues de champion à Golden State.

« J'attendais en quelque sorte ce moment, simplement pour voir ce qu'il allait dire, lâche le coéquipier de Ja Morant, à propos de cet accrochage. Mais il a pris le parti des médias et n'a rien dit, ce qui est bien. Je m'attendais à ce qu'il parle un peu plus, mais je pense qu'il a besoin de clarifier tout ça avant de parler. »

Mais l’intérieur des Warriors a sans doute aussi préféré ne rien dire sur le moment pour éviter de prendre une 16e faute technique cette saison, synonyme de match de suspension, comme Dillon Brooks l’a lui-même expérimenté récemment en raison d’une 16e faute technique reçue.

Draymond Green ne s'est pas fait « piéger »

« Il pensait me piéger, comme lui se fait piéger, envoie Green. Je prends des fautes techniques quand j'en ai envie. Je ne me fais pas piéger, c'est probablement la différence entre lui et moi. Si je lui fais ça, ce sera une double faute technique, parce qu'il répondra. Mais là, ce n'est pas une double faute technique, parce que je n'ai pas répondu. »

Il a répondu en revanche cette semaine aux attaques de Brooks dans son podcast, estimant que le joueur des Grizzlies n’était pas apprécié par ses coéquipiers. Ces derniers ont montré à Brooks la séquence vidéo en question, dont il dit qu’elle ne l’a pas perturbé.

« Le simple fait qu'il ait essayé de monter mes coéquipiers contre moi était un coup bas. Voilà le type de joueur qu'il est. Ce sont mes gars. On a grandi ensemble. Je n'ai pas d'altercations physiques avec mes coéquipiers. Je m'assois et je leur parle, j'essaie de ne pas les démolir, mais de construire avec eux », rétorque ainsi Brooks, en faisant allusion au coup de poing de l'intérieur asséné à Jordan Poole avant l'entame de la saison.

Voilà qui promet une ambiance électrique si les deux équipes venaient à se retrouver en playoffs dans quelques semaines.